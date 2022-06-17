Президент Казахстана в лицо путину высказался по поводу ОРДЛО

Токаев назвал "ДНР-ЛНР" квази-республиками и усомнился в том, что когда-либо их признает

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время экономического форума в Санкт-Петербурге заявил российскому президенту владимиру путину, что он не признает так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на онлайн-трансляцию ПМЭФ. Казахский президент сослался на устав ООН и пояснил, почему он не хочет признавать самопровозглашенные республики на территории Украины.

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"Я хотел бы отметить следующее: современное международное право — это Устав ООН. Два основных принципа, заложенных в Устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие. Это территориальная целостность и право на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент в свое время не учли, а возможно специально внесли, как компромисс", — отметил президент Казахстана.

Затем он подчеркнул, что считает так называемые "ДНР" и "ЛНР" квази-государствами и отметил, что Нур-Султан вряд ли когда-нибудь их признает. Все потому, что если право наций на самоопределение (по Уставу ООН) будет реализовано в реальности, то "вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600 государств". А это, по мнению Токаева, посеет хаос в мировом сообществе.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Токаев в Казахстане решил реформировать Конституцию. В его планах — превратить страну в президентскую республику, но с мощным парламентом.