Казахстан меняет государственное устройство: итоги референдума

Решение о внесении поправок в конституцию поддержало большинство

Бывший президент Казахстана был лишен конституционного статуса "елбасы". Теперь страна будет превращаться в президентскую республику с мощным парламентом.

Участники референдума в Казахстане поддержали внесение конституционных поправок по превращению страны в президентскую республику с сильным парламентом. Соответствующие изменения, предложенные нынешним президентом Касимом-Жомартом Токаевым, поддержали более 77% избирателей, — пишет издание "DW", ссылаясь на Центризбирком.

Решение по внесению правок не поддержали только 18,66% казахстанцев, при активности избирателей на референдуме в 68,06%.

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В рамках обновленной Конституции республики будет закреплен равноудаленный статус президента всех политических партий и движений. Кроме того, будет введен запрет для ближайших родственников главы государства занимать должности руководителей в квазигосударственном секторе.

Что касается первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, то, согласно нововведениям, он будет лишен конституционного статуса "елбасы" — "отца нации".

Следует отметить, что нынешний лидер страны Токаев решил реформировать Конституцию после подавления кровопролитных беспорядков, происходивших в Казахстане этой зимой. Тогда же Назарбаев и его родственники были лишены влиятельных государственных должностей. Согласно мнениям экспертов, нынешний референдум можно расценивать как подготовку Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме Казахстана, проведение "референдума" угрожает и украинскому Херсону, который находится под оккупацией россиян. Несмотря на мощное противостояние украинцев, Россия хочет уже к концу текущего года присоединить блокадный город в состав России.