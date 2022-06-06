Казахстан змінює державний устрій: підсумки референдуму

Рішення щодо внесення поправок у конституцію підтримала більшість

Колишнього президента Казахстану позбавили конституційного статусу "єлбаси". Тепер країна перетворюватиметься на президентську республіку з потужним парламентом.

Учасники референдуму у Казахстані підтримали внесення конституційних поправок щодо перетворення країни на президентську республіку з сильним парламентом. Відповідні зміни, які були запропоновані нинішнім президентом Касимом-Жомартом Токаєвим, підтримали понад 77% виборців, — пише видання "DW", посилаючись на Центрвиборчком.

Рішення щодо внесення правок не підтримали лише 18,66% казахстанців, при активності виборців на референдумі у 68,06%.

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В рамках оновленої Конституції республіки буде закріплено рівновіддалений статус президента від усіх політичних партій та рухів. Окрім того, буде впроваджено заборону для найближчих родичів глави держави займати посади керівників у квазідержавному секторі.

Що стосується першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, то, згідно з нововведеннями, він буде позбавлений конституційного статусу "єлбаси" — "батька нації".

Варто відзначити, що нинішній лідер країни Токаєв вирішив реформувати Конституцію після придушення кровопролитних заворушень, які відбувалися в Казахстані цією зимою. Тоді ж Назарбаєв та його родичі були позбавлені впливових державних посад. Згідно з думками експертів, нинішній референдум можна розцінювати як підготовку Токаєва до висунення своєї кандидатури на другий президентський термін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окрім Казахстану, проведення "референдуму" загрожує і українському Херсону, який наразі перебуває під окупацією росіян. Попри потужне протистояння українців, росія хоче вже до кінця поточного року приєднати блокадне місто до складу рф.