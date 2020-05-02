Дочку Назарбаєва відсторонили від посади спікера верхньої палати парламенту Казахстану

Світові новини:Президент Казахстану Касім-Жомарт Токаєв припинив повноваження депутата і спікера верхньої палати парламенту Даріги Назарбаєвої.

"Висловлюю подяку Д.Н. Назарбаєвій за активну і плідну роботу в якості голови Сенату парламенту Республіки Казахстан", - пише він.

Відзначається, що причини відсторонення Назарбаєвої з посади поки невідомі.

Як повідомлялося раніше в УНН, Токаєв заявив, що радиться з Назарбаєвим і в цьому бачить сенс транзиту влади. Пізніше Токаєв переміг на виборах в Казахстані і 12 червня вступив на посаду президента Казахстану.

Д.Н.Назарбаеваға Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы ретінде атқарған белсенді және жемісті жұмысы үшін ризашылығымды білдіремін. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла законопроект №0030, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Казахстан про екстрадицію. Відповідне рішення підтримали 314 народних депутатів України.

Також у ВР ратифікували угоду між Україною та Казахстаном про правову допомогу у кримінальних справах.