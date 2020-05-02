Кім Чен Ин уперше за 20 днів з'явився на публіці

Світові новини:Кадри за участю лідера КНДР Кім Чен Ина продемонстровані в суботу північнокорейськими ЗМІ вперше за останні 20 днів, інформує південнокорейська преса.

Кадри за участю лідера КНДР Кім Чен Ина продемонстровані в суботу північнокорейськими ЗМІ вперше за останні 20 днів, інформує південнокорейська преса.

За її даними, кадри за участю керівника КНДР були зроблені в місті Сунчхоні (провінція Пхеннан-Намдо) під час заходів на заводі з виробництва добрив.

Це перша поява Кім Чен Ина на публіці з 11 квітня, зазначають південнокорейські ЗМІ.

Кім Чен Ин за цей час пропустив кілька важливих для КНДР заходів, зокрема 15 квітня - День Сонця, державне свято, коли в країні відзначають день народження засновника держави Кім Ір Сена.

У зв'язку з цим ЗМІ низки країн за минулий час періодично передавали з посиланням на джерела, що північнокорейський лідер може бути важко хворим або навіть мертвим.