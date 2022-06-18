Президент Казахстану знову принизив путіна

російська сторона цю інформацію спростовує

Лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який напередодні під час зустрічі з путіним жорстко висловився щодо ОРДЛО, відмовився від ордену Олександра Невського, яким його хотіли нагородити у москві.

Про це повідомили у пресслужбі президента, відзначивши, що Токаєв прийняв рішення не приймати жодних нагород, доки перебуває на посаді, — пише Tengrinews.kz.

Інформацію щодо бажання кривавого російського диктатора нагородити лідера Казахстану орденом Олександра Невського у своєму Telegram-каналі оприлюднив політолог Єрбол Єділов.

"Глава держави подякував за надану честь. Проте їм було ухвалено рішення до завершення його президентських повноважень не ухвалювати ні вітчизняні, ні закордонні нагороди. З цієї ж причини під час нещодавнього візиту до Бішкека Президент відмовився від найвищого киргизького ордена Манас першого ступеня", — йдеться в тексті публікації.

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Водночас відмову приймати нагороду від москви також підтвердив і речник президента Токаєва Руслан Желдібай.

У росії вже встигли відреагувати на відмову Токаєва. Зокрема речник російського лідера дмитро пєсков заявив, що нагороджувати президента республіки у рф взагалі не планували.

"Я не знаю, звідки ця інформація, бо жодного нагородження й не планувалося. У планах такого не було", — пояснив він.

Варто додати, що Орден Олександра Невського вручають зарубіжним політикам за їх досягнення у розвитку багатостороннього співробітництва з росією, а також за сприяння соціально-економічному розвитку рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у МЗС республіки жорстко відреагували на слова прокремлівського пропагандиста тиграна кеосаяна, який публічно погрожував Казахстану "долею України".