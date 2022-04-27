Казахстан обурили слова путінського топ-пропагандиста - прилетіла "відповідь"

Кеосаяну відповіли забороною на в'їзд у Казахстан

Російський пропагандист Тигран Кеосаян публічно погрожував Казахстану "долею України" після того, як влада країни ухвалила рішення не проводити парад на 9 травня. У казахському МЗС відреагували — тепер путінському журналісту заборонять в'їзд в країну.

Про це у середу, 27 квітня, повідомляє Tengrinews.kz.

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Кеосаян у зверненні до Казахстану заявив, що їх відмова від військового параду на 9 травня — недружній знак, який може призвести до потрапляння в "групу ворогів Росії". Ба більше, за словами пропагандиста, тепер для казахів постало "питання виживання" і їх треба визначатися зі стороною.

"На Україну гляньте уважно, подумайте серйозно… Якщо ви вважаєте, що можна й надалі бути такими хитрож***ми і вам за це не буде нічого, ви помиляєтеся", — попередив пропагандист.

На звернення путінського пропагандиста відреагували у МЗС Казахстану. Ручник відомства Айбек Смадіяров заявив, що Кеосаяна буде включено до списку осіб, небажаних для в'їзду в Казахстан.

"Привертає до себе увагу образливий та необ'єктивний по суті виступ російського журналіста Тиграна Кеосаяна. Можливо, його заява показувє погляди певної частини російської громадськості та політичного істеблішменту, але ніяк не відповідає духу та змісту співпраці між нашими країнами та наявними домовленостями на рівні глав держав", — заявив Смадіяров.

Варто зазначити, що Тигран Кеосаян є громадянським чоловіком Маргарити Симоньян — редакторки каналу RT та одного з головних рупорів путінської пропаганди. Їй вторгнення Росії в Україну та ведення інформвійни допомагає будувати в Сочі будинок вартістю 300 млн доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії може початися полювання на власних пропагандистів.