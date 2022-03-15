У головної пропагандистки путіна знайшли новий особняк на 1000 кв.м.: фото злили у мережу

Гроші на будівництво телеведуча легко отримує завдяки служінню режиму кремля

Війна в Україні є вельми прибутковою справою для російських журналістів, які обманюють населення. Як, наприклад, для Маргарити Симоньян, редакторки каналу RT та одного з головних рупорів путінської пропаганди. Їй вторгнення Росії в Україну та ведення інформвійни допомагає будувати в Сочі будинок вартістю 300 млн доларів.

Про це стало відомо із Twitter-акаунту представника команди розслідувачів опозиціонера Навального Георгія Албурова.

Як пояснив політики, Симоньян замість зі своїм чоловіком Тиграном Кеосаяном є інформаційним обслугою кривавого диктатора володимира путіна. Під час війни їхні послуги стали просто безцінними щодо оплати, тому що бойові дії зазвичай передбачають величезний і неконтрольований бюджет.

Гроші ж подружня пара пропагандистів витрачає на будівництво нового житла, хоч і старий маєток у них дуже розкішний.

900-метровий будинок Сімоньян у "Княжому озері" під Москвою

"На офіційному сайті міста Сочі з’явився проект 1000-метрового будинку, який вони хочуть збудувати. З купою фотографій та планами. Зараз я вам покажу. Це навіть не будинок, це ціла вілла зі ставком", — зазначив Албуров.

На наданих ним планах будинку відображено будівництво заввишки три поверхи та з купою кімнат. Планується зведення даху-тераси, мінімум кімнат-шаф, їдальня площею 100 кв.м і навіть домашній ліфт.

За попередніми оцінками команди Навального, будівництво має обійтися Симоньян та її чоловікові 300 млн доларів.

"І все було б добре, якби не одна маленька деталь. Ділянку вони купили 1422 кв.м, а будинок, який хочуть збудувати — 1032 кв.м. За законом, максимальна площа будинку для такої ділянки — 300 кв.м. І для звичайної людини це стало б непереборною перешкодою. Але не для цієї сімейки", — додав Георгій Албуров, наголосивши, що для путінських посіпак місцева влада заплющила очі на відповідність реальності та документних даних.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який розкішний особняк намагався відреставрувати голова "ОПЗЖ", втікач Віктор Медведчук, і як виглядає виявлений активістами "золотий" вагон, подарований йому дружиною Оксаною Марченко.