Звинувачувати більше нема кого: Віталій Кім віщує арешти топ-пропагандистів путіна

Риторика роспропаганди може скоро різко змінитись

Одні з найвідоміших російських ведучих Ольгу Скабєєву і Володимира Соловйова можуть зрештою заарештувати після всього, що вони наговорили на благо кремлівської пропаганди.

Таку думку висловив керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Він звернув увагу на те, як багато разів уже змінювалися озвучені "цілі спецоперації", і що після всіх невдач росіяни знову активно намагаються знайти винних у своїх провалах, когось за них покарати.

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У зв’язку з цим почалися масштабні хвилі арештів серед різних верств силовиків, але, на думку Кіма, вони можуть піти й далі.

"Виходячи з того, як розвиваються події, мені ось прямо цікаво, вгадаю ще раз? Скоро, думаю, чорнороті пропагандисти, Соловйов, Скабєєва, скоро схоже і їх теж приймуть, посадять у в’язницю, оголосять винними. Зараз думаю риторика почне змінюватися в ЗМІ", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім влучно порівняв росію з величезним п’яним здорованем.