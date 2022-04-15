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"Великий п’яний здоровань": Віталій Кім чітко описав поведінку росії в Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Кім вкотре красиво розніс росіян Новина оновлена 15 квітня 2022, 11:04
Кім вкотре красиво розніс росіян

Все можна пояснити дуже простим прикладом

росія, яка на чолі з президентом володимиром путіним загрожує світові ядерною зброєю, схожа на типове невиховане бидло, яке стоїть перед вибором: визнати свою неправоту або піти на крайні заходи.

Таке порівняння навів керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Чиновник вирішив доступною мовою розписати на прикладі поточну геополітичну ситуацію.

"Іде такий хлопець здоровий, бухе бидло, у футболці з "Z", діди воювали, думає: що б мені кому довести ще? І при вході у двір хлопчик сидить, з дівчинкою домовляється, "Велике будівництво" дівчинку звуть, майже домовився в кіно піти, своїм життям живе, плани на вечір.

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О, каже, йди сюди! Що ти тут сидиш? І як годиться: ти з якого району, що тут забув? І бійка. Хлопчик такий стрункий звичайний, гарненький, як наваляв цьому бидлу, — юшка з носа тече, на коліні стоїть і дивиться, — лежить камінь здоровий.

Прикро йому, що якийсь, як він думав, лох, наваляв йому. Дивиться на камінь і ухвалює рішення.

Начебто не правий, але з усіх вікон дивляться на нього сусіди. І одного двору, і другого. Думає: дідько, зараз виграю, але сусіди всі зрозуміють, що я підлятина і не правий, але програвати не хочеться. А хлопець ще простягає руку і каже: конфлікти бувають, визнай, що не правий, і розійдемося.

У цій позиції зараз знаходиться росія, здоровий п’яний здоровань, що поліз не в свою справу, отримав мзди, у якого поруч лежить величезний камінь, і він вирішує: що мені зараз зробити?", — розповів Кім.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Віталій Кім жорстко звернувся до росіян, пояснивши їм, що їхні діди самі б їх застрелили за звірства проти українців.

Теги:
#Росія #Ядерну зброю #Віталій Кім
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