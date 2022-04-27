Казахстан возмутили слова путинского топ-пропагандиста — прилетел "ответ"

Кеосаяну ответили запретом на въезд в Казахстан

Российский пропагандист Тигран Кеосаян публично угрожал Казахстану "судьбой Украины" после того, как власти страны приняли решение не проводить парад на 9 мая. В казахском МИДе отреагировали — теперь путинскому журналисту запретят въезд в страну.

Об этом в среду 27 апреля сообщает Tengrinews.kz.

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Кеосаян в обращении к Казахстану заявил, что их отказ от военного парада на 9 мая — недружественный знак, который может привести к попаданию в группу врагов России. Более того, по словам пропагандиста, теперь для казахов встал "вопрос выживания" и им надо определяться со стороной.

"На Украину взгляните внимательно, подумайте серьезно… Если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитрож***ми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь", — предупредил пропагандист.

На обращение путинского пропагандиста отреагировали в МИДе Казахстана. Спикер ведомства Айбек Смадияров заявил, что Кеосаяна будет включено в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.

"Привлекает к себе внимание оскорбительное и необъективное выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление показывает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимися договоренностями на уровне глав государств", — заявил Смадиаров.

Стоит отметить, что Тигран Кеосаян является гражданским мужем Маргариты Симоньян — редактора канала RT и одного из главных рупоров путинской пропаганды. Ей вторжение России в Украину и ведение информации войны помогает строить в Сочи дом стоимостью 300 млн долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России может начаться охота на собственных пропагандистов.