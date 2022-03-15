У главной пропагандистки путина нашли новый особняк на 1000 кв.м.: фото слили в сеть

Деньги на стройку телеведущая легко получает благодаря служению режиму кремля

Война в Украине является прибыльным делом для российских журналистов, занимающихся оболваниванием населения. Как, к примеру, для Маргариты Симоньян, главы канала RT и одного из главных рупоров путинской пропаганды. Ей вторжение россии в Украину и ведение информвойны помогает строить в Сочи дом стоимостью 300 млн долларов.

Об этом стало известно из Twitter-аккаунта представителя команды расследователей оппозиционера Навального Георгия Албурова.

Как объяснил политики, Симоньян вместо со своим мужем Тиграном Кеосаяном являются информационной обслугой кровавого диктатора владимира путина. Во время войны их услуги стали просто бесценны в плане оплаты, потому что боевые действия обычно предполагают огромный и неконтролируемый бюджет.

Деньги же супружеская пара пропагандистов тратит на строительство нового жилья, хотя и старое имение у них весьма и весьма роскошно.

900-метровый дом Симоньян в "Княжом озере" под Москвой

"На официальном сайте города Сочи появился проект 1000-метрового дома, который они хотят построить. С кучей фотографий и планами. Сейчас я вам покажу. Это даже не дом, это целая вилла с прудом", — отметил Албуров.

На предоставленных им планах дома запечатлена постройка высотой три этажа и с кучей комнат. Планируется возведение крыши-террасы, минимум 10 гардеробных комнат, столовая площадью 100 кв.м и даже домашний лифт.

По предварительным оценкам команды Навального, строительство должно обойтись Симоньян и ее мужу в 300 млн долларов.

"И все было бы хорошо, если бы не одна маленькая деталь. Участок они купили 1422 кв.м, а дом, который хотят построить — 1032 кв.м. По закону, максимальная площадь дома для такого участка — 300 кв.м. И для обычного человека это стало бы непреодолимой преградой. Но не для этой семейки", — добавил Георгий Албуров, подчеркнув, что для путинских прихвостней местные власти закрыли глаза на соответствие реальности и документных данных.

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