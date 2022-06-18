Литва влаштувала товарну "блокаду" Калінінграда: подробиці

У рф залишився лише один шлях отримання частини товарів — морський

Литовська залізнична компанія LTG Cargo повідомила владу Калінінградської області росії, що обмежує проходження вантажів через територію своєї країни. Йдеться про санкційні товари, які росіяни примудрялися провозити "на велику землю" завдяки залізничному сполученню.

Інформація була озвучена губернатором області Антоном Аліхановим, який у особистому Telegram-каналі розмістив офіційне звернення від вищезгаданої компанії. Під обмеження, за попередніми підрахунками, має потрапити 40-50% товарів, які поставлялися до рф через територію Литви.

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Заборона була запроваджена після появи відповідного роз’яснення Європейської комісії. Завдяки йому санкційні вантажі не зможуть потрапити з Калінінградської області до інших регіонів росії ніяк інакше, окрім морського шляху. Залізничний транзит таких товарів через Литву та територію інших країн Євросоюзу наразі заборонено.

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Винятком стануть лише ті товари, які були завантажені до 17 червня, коли заборона набула чинності.

Повідомляється, що більшість табуйованої продукції — різні будматеріали, метал, а також бетон.

Нагадаємо, що такі складнощі пов’язані з тим, що Калінінградська область рф — єдиний регіон країни-агресора, який територіально знаходиться в Європі.

Так жителям Калінінградської області доводиться літати до рф

Цей шматочок території має кордон із Литвою та Польщею, а також має вихід до Балтійського моря.

Карта залізниці Калінінградської області

Нагадаємо, що росії раніше передбачили втрату Калінінграда після програшу у війні з Україною. На думку секретаря РНБО Олексія Данилова, росія не зможе утримати всі території під контролем, коли впевненість у шляху не похитнеться.