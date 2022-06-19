росія помстилася Казахстану за приниження путіна на економічному форумі

У росії вигадали, як помститися Казахстану за заяви його президента

Після того як президент Казахстану Касим-Жомрат Токаєв зробив низку неприємних для російського диктатора володимира путіна заяв на економічному форумі в Санкт-Петербурзі (ПМЕФ), росія вирішила зупинити експорт казахстанської нафти.

Як повідомляє "Комерсант" із посиланням на свої джерела, офіційною причиною для припинення відвантаження нафти в порту Новоросійська назвали те, що там нібито було виявлено морські міни та торпеди, які могли залишитися з часів Другої світової війни.

"В акваторії поруч із відвантажувальними пристроями КТК (Каспійського трубопровідного консорціуму, — ред.) виявлено близько 50 потенційно небезпечних об’єктів", — йдеться у повідомленні.

Роботи з розмінування розпочнуться 20 червня і можуть тривати до кінця місяця.

Як відомо, у Новоросійську на березі Чорного моря знаходяться виносні причальні пристрої КТК, якими росія качає на експорт 67 млн тонн нафти на рік.

Примітно, що зупинка експорту нафти сталася на тлі візиту Токаєва до росії, де він заявив, що не визнаватиме так звані "днр" і "лнр". Він мотивував це тим, що якщо право націй на самовизначення буде реалізовано, то у світі буде не 193 держави, а "500 чи 600", що призведе до тотального хаосу у світі.