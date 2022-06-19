россия отомстила Казахстану за унижение путина на экономическом форуме

В россии придумали, как отомстить Казахстану за заявления его президента

После того как президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев сделал ряд неприятных для российского диктатора владимира путина заявлений на экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ), россия решила остановить экспорт казахстанской нефти.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, официальной причиной для прекращения отгрузки нефти в порту Новороссийска назвали то, что там якобы были обнаружены морские мины и торпеды, которые могли остаться со времен Второй мировой войны.

"В акватории рядом с отгрузочными устройствами КТК (Каспийского трубопроводного консорциума, — ред.) обнаружено около 50 потенциально опасных объектов", — говорится в сообщении.

Работы по разминированию начнутся 20 июня и могут продлиться до конца месяца.

Как известно, в Новороссийске на берегу Черного моря находятся выносные причальные устройства КТК, по которому россия качает на экспорт 67 млн тонн нефти в год.

Примечательно, что остановка экспорта нефти произошла на фоне визита Токаева в россию, где он заявил, что не станет признавать так называемые "днр" и "лнр". Он мотивировал это тем, что если право наций на самоопределение будет реализовано, то в мире будет не 193 государства, а "500 или 600", что приведет к тотальному хаосу в мире.