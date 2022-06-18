Президент Казахстана снова унизил путина

российская сторона эту информацию опровергает

Лидер Казахстана Касим-Жомарт Токаев, накануне во время встречи с путиным жестко высказался по поводу ОРДЛО, отказался от ордена Александра Невского, которым его хотели наградить в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе президента, отметив, что Токаев принял решение не принимать никаких наград, пока занимает должность, — пишет Tengrinews.kz.

Информацию о желании кровавого российского диктатора наградить лидера Казахстана орденом Александра Невского в своем Telegram-канале обнародовал политолог Ербол Едилов.

"Глава государства поблагодарил за оказанную честь. Однако им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высочайшего киргизского ордена Манас первой ступени", — говорится в тексте публикации

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

В то же время, отказ принимать награду от москвы также подтвердил и спикер президента Токаева Руслан Желдибай.

В россии уже успели отреагировать на отказ Токаева. В частности, представитель российского лидера дмитрий песков заявил, что награждать президента республики в рф вообще не планировали.

"Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было ", — пояснил он.

Следует добавить, что Орден Александра Невского вручают зарубежным политикам за их достижения в развитии многостороннего сотрудничества с россией, а также при содействии социально-экономическому развитию России.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в МИДе республики жестко отреагировали на слова прокремлевского пропагандиста тиграна кеосаяна, который публично угрожал Казахстану "судьбой Украины".