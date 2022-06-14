путін впав у кому і не реагує на біль: українці завмерли через новий інсайд ЗМІ

У ЗМІ повідомляють, що російський диктатор перестав реагувати на біль

Російський кривавий диктатор володимир путін нібито впав у кому після невдалої операції з видалення ракової пухлини, а тому в росії екстрено шукають способи передачі влади.

Як пише OBOZREVATEL з посиланням на джерела в українській розвідці, путін наразі перебуває в реанімації та підключений до систем штучного життєзабезпечення.

Джерела видання повідомляють, що російський диктатор перебуває у стані деструктивної коми, а також, що у нього з’явилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовпа головного мозку, тому не реагує на біль.

Повідомляється, що оточення путіна, мабуть, спробує приховувати це від росіян доти, доки в кремлі не визначатиметься з наступником. До цього часу на публіці з’являтиметься його двійник, який дозволить створити потрібну картинку для медіа.

Також джерела видання кажуть, що незабаром глава російського МЗС Сергій Лаврів може звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням про організацію зустрічі між путіним і президентом України Володимиром Зеленським, проте, швидше за все, вона так і не відбудеться.

Причиною зриву зустрічі у росії збираються назвати "неконструктивну позицію України", а перед цим їй висунуть неприйнятні вимоги. У розвідці кажуть, що справжньою причиною стане небажання ризикувати розкриттям двійника.

Варто зазначити, що ця інформація потребує перевірки, проте підтвердження може надійти незабаром.

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Нагадаємо, вперше припущення про тяжку хворобу путіна прозвучало від британського таблоїду The Sun, відомого своєю інсайдерською інформацією. За його даними, російський диктатор страждає від раку черевної порожнини, але пізніше з’явилася й інша інформація.