путин впал в кому и не реагирует на боль: украинцы замерли из-за нового инсайда СМИ

В СМИ сообщают, что российский диктатор перестал реагировать на боль

Российский кровавый диктатор владимир путин якобы впал в кому после неудачной операции по удалению раковой опухоли, а потому в россии экстренно ищут способы передачи власти.

Как пишет OBOZREVATEL со ссылкой на источники в украинской разведке, путин в настоящее время пребывает в реанимации и подключен к системам искусственного жизнеобеспечения.

Источники издания сообщают, что российский диктатор находится в состоянии деструктивной комы, а также, что у него появились все признаки угнетения рефлексов столба головного мозга, поэтому он не реагирует на боль.

Сообщается, что окружение путина по всей видимости попытается скрывать это от россиян до тех пор, пока в кремле не определяться с преемником. До этого времени на публике будет появляться его двойник, который позволит создать нужную картинку для медиа.

Также источники издания говорят, что вскоре глава российского МИД сергей лавров может обратиться к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой об организации встречи между путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако, скорее всего, она так и не состоится.

Причиной срыва встречи в россии собираются назвать "неконструктивную позицию Украины", а перед этим ей выдвинут неприемлемые требования. В разведке же говорят, что настоящей причиной станет нежелание рисковать раскрытием двойника.

Стоит отметить, что эта информация нуждается в проверке, однако подтверждение может поступить в скором времени.

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Напомним, впервые предположение о тяжелой болезни путина прозвучало от британского таблоида The Sun, известного своей инсайдерской информацией. По его данным, российский диктатор страдает от рака брюшной полости, но позже появилась и другая информация.