путіна на "міжнародному" економічному форумі в петербурзі замінять двійником?

Як повідомляли ЗМІ, за даними розвідки, наразі президент рф перебуває у реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення. У путіна начебто проявилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, його організм не реагує на біль. Цей стан називається деструктивною комою — це стан, коли шанси вижити невисокі. Симптоми сильно залежать від характеру ураження, проте в будь-якому варіанті хворий втрачає частину основних рефлексів, відбуваються значні зміни в роботі важливих органів.

Водночас в період з 15 по 18 червня на росії відбуватиметься петербурзький міжнародний економічний форум, російська підробка під Давос.

"…за попередніми планами сьогодні мав би бути день головного тріумфу путіна — фактично оголошення "Нового світового порядку", коли разом з переможеною Україною словам диктатора мала аплодувати прогресивна світова громадськість та керівники провідних держав і корпорацій. Але сталося не так як гадалося: на форум довелося запрошувати навіть заборонений в росії Талібан і своїх маріонеток з т.зв. лднр, а сам путін навіть не зможе побачити як його роль грає двійник" - пише голова Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко.

На думку Керівника Центру політичної розвідки, кандидата історичних наук Олега Постернака, "виходить так, що і сам путін буде віртуально, замість справжнього виступить двійник. Практика не нова, на заході відсутні ті, хто може відрізнити оригінал від копії. А промови вже давно заготовлені. Хоча, як анонсувалося, про "Новий світовий порядок" відкладено до кращих часів, оголосити себе переможцем у війні проти колективного Заходу не вдасться. Та й казати поки що нікому. Цар серйозно хворий у комі. Оточення – прораховує ризики та як провести транзит влади з мінімальними втратами. Та й Путін досі зберігає шанси вижити".

Він же додає, що "сьогодні, замість того, щоб слухати про те, якою буде економіка світу та роль росії в ній, ми уважно спостерігатимемо, кого нам покажуть замість російського диктатора, за його рухами, мімікою, ходою".

На думку політичного експерта Володимира Сонюка, "оточення, швидше за все, готуватиме транзит влади та спробує домовитися з центрами прийняття рішень. Звісно, їх цікавить зняття санкцій та розморожування активів. Тільки от реальні лідери європейських країн збираються сьогодні у Києві, і для чого було атакувати територію України ракетами, коли там знаходиться чотири керівники провідних європейських країн — не зовсім зрозуміло. Чи вони думають що відчуття смертельної небезпеки збільшує договороздатність?"