Как сообщали СМИ, по данным разведки, в настоящее время президент рф находится в реанимации, где его жизнедеятельность поддерживают с помощью систем искусственного жизнеобеспечения. У путина вроде бы проявились все признаки угнетения рефлексов ствола головного мозга, его организм не реагирует на боль. Это состояние называется деструктивной комой – это состояние, когда шансы выжить невысоки. Симптомы сильно зависят от характера поражения, однако в любом варианте больной теряет часть основных рефлексов, происходят существенные изменения в работе важных органов.

В то же время в период с 15 по 18 июня на россии будет проходить петербургский международный экономический форум, российская подделка под Давос.

"…по предварительным планам сегодня должен быть день главного триумфа путина — фактически объявление "Нового мирового порядка", когда вместе с побежденной Украиной словам диктатора должна была аплодировать прогрессивная мировая общественность и руководители ведущих государств и корпораций. Но произошло не так, как предполагалось: на форум пришлось приглашать даже запретный в россии Талибан и своих марионеток из так называемых лднр, а сам путин даже не сможет увидеть, как его роль играет двойник" — пишет глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По мнению Руководителя Центра политической разведки, кандидата исторических наук Олега Постернака, "получается так, что и сам путин будет виртуально, вместо настоящего выступит двойник. Практика не нова, на мероприятии отсутствуют те, кто может отличить оригинал от копии. А речи уже давно заготовлены. Хотя, как анонсировалось, о "Новом мировом порядке" отложена до лучших времен, объявить себя победителем в войне против коллективного Запада не удастся. Да и говорить пока некому. Царь серьезно болен и в коме. Окружение – просчитывает риски и как провести транзит властей с минимальными потерями. Да и путин до сих пор сохраняет шансы выжить".

Он же добавляет, что "сегодня, вместо того чтобы слушать о том, какой будет экономика мира и роль россии в ней, мы будем внимательно наблюдать, кого нам покажут вместо российского диктатора, за его движениями, мимикой, походкой".

По мнению политического эксперта Владимира Сонюка, "окружение, скорее всего, будет готовить транзит власти и попытается договориться с центрами принятия решений. Конечно, их интересует снятие санкций и размораживание активов. Только вот реальные лидеры европейских стран собираются сегодня в Киеве, и для чего было атаковать территорию Украины ракетами, когда там находятся четыре руководителя ведущих европейских стран — не совсем понятно. Думают ли они, что ощущение смертельной опасности увеличивает договороспособность?"