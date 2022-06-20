Неужели увидел двойника? Эксперты предположили, почему Токаев мог открыто унизить "путина"

Сенсацией на так называемом экономическом форуме в санкт-петербурге стал прежде всего президент Казахстана Токаев. Он едва ли не единственный из более или менее серьезных лидеров мира, кто посетил это мероприятие. Лидер Казахстана отметился резкими открытыми высказываниями прямо в лицо путину: что россия не имеет права вести войну; посмеялся над, как он выразился, квазигосударственными образованиями "лнр-днр", в грубой форме отказал россии в признании этих формирований. Он также напомнил путину, что Советским Союзом в основном руководили выходцы из Украины.

Все это, по мнению управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Завгороднего, свидетельствует о том, что функций у визита было несколько: во-первых, высказать в лицо путину свое категорическое и критическое мнение о нем. Это, скорее всего, позиция Китая и США, которые за ним стоят, видя, что россия слабеет прямо на глазах. Они недвусмысленно сказали, чтобы россия выходила из войны. С другой стороны, на фоне слухов о резком ухудшении здоровья президента рф, Токаев должен был посмотреть — будет ли настоящий пути выступать перед участниками форума. Для этой задачи Токаев — идеальная кандидатура, поскольку часто встречался с путининым и сможет отличить двойника.

"Возможно, резкое выступление президента Казахстана и его отказ принять от россии орден Александра Невского означает вероятность присутствия двойника. Скорее всего, у него были веские основания и какая-то информация о человеке, который представляют путиным, чтобы так дерзко вести себя во время выступления на форуме", – подчеркнул Тарас Завгородний.

Эксперт Информационного центра "Межморья" Юрий Гончаренко допускает, что могла иметь место подмена настоящего путина на двойника: "скорее всего, Токаев до последнего не верил в вероятность того, что его посадят на сцене рядом с актером, который будет играть роль президента россии. Информация о том, что путин в коме, конечно, бурлила в СМИ, но во время войны и не такие слухи могут быть запущены, тем более, сам дон-кадыров-дон опроверг информацию о тяжелом состоянии здоровья путина. Вдобавок, для восточного правителя пожимать руку актеру и называть того публично президентом — неописуемое оскорбление, за которое тот решил сразу начать отвечать резкими действиями".

"Интересен тот факт, что андрий турчак довольно жестко оборвал "верного путинца" затулина, который начал наезжать на казахского президента. На россии действительно готовят транзит власти и ищут гарантов для минимизации потерь от того, что начал путин. Токаев, кроме себя самого, на саммите представлял и западные разведки, и, скорее всего, китайских товарищей — начинать конфликт с ним крайне недальновидным", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что сразу после завершения визита Токаева между Казахстаном и россией началась настоящая торговая война: россия прекратила отгрузку казахстанской нефти после заявлений Токаева на ПМЭФ, Казахстан блокирует на своей территории 1700 вагонов с российским углем.