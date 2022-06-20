Рада проголосувала за скандальну Стамбульську конвенцію, необхідну для шляху до ЄС

В Україні прийняли чергове історичне рішення

Верховна рада України прийняла рішення підтримати ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству проти жінок, домашньому насильству, а також боротьбу з цими явищами. У суспільстві вона більш відома як Стамбульська конвенція.

Про це у понеділок, 20 червня, у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він відзначив, що рішення "за" підтримало 259 народних обранців, "проти" проголосувало лише 8 осіб.

Варто наголосити, що ратифікацію Стамбульської конвенції можна вважати добрим сигналом напередодні вкрай важливого голосування щодо статусу кандидата в Європейському Союзі, яке повинно відбутися 23-24 червня у Брюсселі. Адже її ратифікація стане додатковим свідченням рішучості України дотримуватися європейських цілей.

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Додамо, що Стамбульську конвенцію вважають скандальною, адже проти її підписання в Україні виступають консервативні політики та церковники. Це відбувається через те, що у тексті відповідного документу використовується слово "гендер", а за їх переконаннями, внесення вказаного слова в українське законодавство "може спровокувати передумови для подальшої заміни звичного поняття біологічної статі та сприяти пропаганді одностатевих шлюбів".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував ймовірний вступ України до Євросоюзу та назвав вісім умов, які повинен виконати Київ після того, як він офіційно набуде статусу кандидата в ЄС.