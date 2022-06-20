Рада проголосовала за скандальную Стамбульскую конвенцию, необходимую для пути в ЕС

В Украине приняли очередное историческое решение

Верховная рада Украины приняла решение поддержать ратификацию Конвенции Совета Европы по предотвращению насилия против женщин, домашнему насилию, а также борьбу с этими явлениями. В обществе она более известна как Стамбульская конвенция.

Об этом в понедельник, 20 июня, в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что решение "за" поддержало 259 народных избранников, "против" проголосовало только 8 человек.

Стоит отметить, что ратификацию "Стамбульской конвенции" можно считать хорошим сигналом в преддверии крайне важного голосования по статусу кандидата в Европейском Союзе, которое должно состояться 23-24 июня в Брюсселе. Ведь ее ратификация станет дополнительным свидетельством решимости Украины следовать европейским целям.

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Добавим, что Стамбульская конвенция считается скандальной, ведь против ее подписания в Украине выступают консервативные политики и церковники. Это происходит потому, что в тексте соответствующего документа используется слово "гендер", а по их убеждению, внесение указанного слова в украинское законодательство "может спровоцировать предпосылки для дальнейшей замены привычного понятия биологического пола и способствовать пропаганде однополых браков".

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вероятное вступление Украины в Евросоюз и назвал восемь условий, которые должен выполнить Киев после того, как он официально приобретет статус кандидата в ЕС.