Росіяни завдають ударів по Сєвєродонецьку, намагаючись прорватися до Слов’янська: свіжі карти

Пріоритетом росіян, як і раніше, залишається Донбас, хоча і на Харківщині теж "голосно"

На ранок неділі, 19 червня, російські війська продовжують атакувати українські території, виявляючи найбільшу активність у районі Сєвєродонецька, Лисичанська та Ізюму. Одним із найбільш бажаних для захоплення населених пунктів у ворога залишається Слов’янськ, проте ВСУ поки що успішно стримують спроби просування у його напрямку.

Згідно з аналізом фахівців Інституту вивчення війни (США), у планах російських окупантів є захоплення південного передмістя Сєвєродонецька, а також просування вздовж берегів Сіверського Донця. Ймовірно, вони намагатимуться знову атакувати хімзавод "Азот", що вже став центром українського опору у регіоні.

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Загальна карта боїв виглядає практично без змін, адже всі контратаки ЗСУ проводяться на півдні, проте навіть успішні виходи не допомагають просуватися зі значною швидкістю. Росіян же всіляко блокують на всіх напрямках, щоб не дозволити їм захоплювати нові міста та села.

Свіжі карти боїв в Україні 19 червня

Донбас

Основні бої, як і раніше, зосереджені на Луганщині — росіяни сподіваються на те, що їм вдасться захопити цю область повністю. Особливо сильно штурмується незламний Сєвєродонецьк.

Цілком імовірно, що за минулу добу росіянам вдалося частково просунутися на південному сході від міста, проте, чи були захоплені та взяті під контроль будь-які райони Сєверодонецька, поки невідомо. Важливою метою окупантів залишається завод "Азот", де знаходяться українські військовослужбовці. Втім, для успішної атаки росіянам доведеться розосередитися на березі Сіверського Дінця, що загрожує серйозними наслідками у разі успішних ударів української армії.

Також ведуться бої за Сиротине, обстрілюються Лисичанськ та сам Сєверодонецьк. Вельми "гучно" залишається на відрізку фронту поряд із трасою Бахмут-Лисичанськ.

Окупанти намагалися атакувати населені пункти Берестове та Гурське, але зазнали невдачі. Зараз більше активності починає проявлятися на Слов’янському напрямку – із боку Ізюма. Якщо росіянам вдасться захопити Слов’янськ, це відріже ЗСУ один із найголовніших шляхів комунікації з Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Харківщина

Найгарячіше наразі під Ізюмом, адже росіяни, як уже й згадувалося, намагаються прорватися до Слов’янська. Поки є можливість, окупанти намагаються використати залізничні колії, щоб перекидати техніку та нові сили у цьому районі, щоб не дозволити ЗСУ домінувати за допомогою артилерії.

18 червня у Харківській області тривали бої за Дементьєвку та Питомник, які знаходяться на північ від Харкова. Також від артилерійського вогню на росіян страждали населені пункти на північному сході Харківщини.

Південь

Помітних змін по південній лінії фронту непомітно. Подібна пауза в активних діях може свідчити спроби ворога ще більше зміцнити свої позиції. Принаймні на це натякає поліпшення інженерного обладнання росіян уздовж берегів Інгульця.

Триває точковий обстріл кордонів Херсонської та Миколаївської областей. Імовірно, вони пов’язані з тим, що ЗСУ не залишають спроб просунутися та взяти ситуацію під свій контроль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" більш докладно розповідав, як ситуація на південному відрізку фронту, у тому числі і на Херсонщині. До речі, ворог не спить не тільки на суші, а й у морі. Чорноморський флот рф після втрати чергового корабля знову перегрупувався і змінив кількість одиниць в акваторії.