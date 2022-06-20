Суд заборонив одіозну проросійську партію

Майно і кошти політсили передадуть у власність держави

Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова прийняв рішення щодо заборони проросійської політичної партії "Опозиційна платформа — за життя". Це вже одинадцята партія, діяльність якої офіційно заборонили в країні.

Про це у понеділок, 20 червня, повідомили у пресслужбі міністерства юстиції України, наголосивши, що абсолютно всі позовні вимоги Мін'юсту судом були задоволені у повному обсязі.

Так, в рамках рішення львівського адміністративного суду, все майно, гроші та активи прокремлівської партії "ОПЗЖ" передаються у власність держави. Окрім того, судом було заблоковано діяльність усіх регіональних, міських, а також районних організацій цієї партії.

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Також зазначається, що дотепер, у рамках судових рішень, в Україні вже встигли припинити діяльність десяти партій та інших політичних сил, дії яких були направлені на підрив суверенітету України, а саме:

"Опоблок";

"Соціалісти";

"Наші";

"Держава";

"Блок Володимира Сальдо";

партія Справедливості та розвитку;

"Соціалістична партія України";

"Ліва опозиція";

️ "Союз лівих сил";

"Партія Шарія";

"ОПЗЖ".

Варто додати, що в "ОПЗЖ" все встигли відреагувати на рішення суду щодо повного блокування діяльності партії. Зокрема, у пресслужбі політсили заявили, що за весь час існування, партія жодного разу не отримувала попереджень від Мін'юсту щодо порушень у її діяльності, тож її забороняють виключно через дії окремих членів.

"Ми завжди виступали за мир, за повернення Криму, дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі та його повну реінтеграцію. За єдину, сильну та суверенну Україну. Партія засуджує російську військову агресію проти України", — пояснили свою позицію в "ОПЗЖ".

Нагадаємо, що раніше під судові обмеження потрапила і відома партія "Опозиційний блок", функціонування котрої було повністю припинено через її проросійську діяльність.

Також "Телеграф" повідомляв, що депутатів "ОПЗЖ" Рада розпустила ще у травні.