Фракція ОПЗЖ у Раді офіційно розпущена: що з депутатами

Мандати нардепи вирішили не складати

У Верховній Раді України остаточно ліквідовано фракцію політичної партії "Опозиційна платформа — за життя". Про її розпуск стало відомо у четвер, 12 травня, на черговому засіданні парламенту.

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

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Відомо, що розпуск фракції був добровільним рішенням. Про це депутати і заявили на чергових зборах із колегами з інших партій. При цьому мандати залишилися за колишніх представників "ОПЗЖ", які нині для себе визначили для себе новий курс, сформувавши окрему депутатську групу.

Як уже раніше повідомлялося, її назвали "Платформою за життя та мир". Об’єднання очолив ексспівочільник фракції "Опозиційної платформи…" Юрій Бойко. Загалом у новій групі перебуває 23 нардепи, включаючи самого Бойка.

Таким чином, народні обранці намагаються обійти заборону проросійських партій, до списку яких потрапила і "ОПЗЖ". Більше того, за остаточну ліквідацію таких політичних спільнот голосували навіть самі депутати з нинішньої "Платформи за життя та мир".

Нагадаємо, що діяльність фракції "ОПЗЖ" у парламенті було припинено ще 14 квітня. А робота партії повністю потрапила під обмеження через місяць після початку повномасштабної війни Росії з Україною — 26 березня.

Також "Телеграф" писав, що окрім "Опоплатформи" під заборону в Україні потрапили ще десять проросійських партій. Вони мають бути ліквідовані у законному порядку.