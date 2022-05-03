Рада заборонила проросійські партії: став відомий кумедний момент

Колишні депутати від "ОПЗЖ" фактично голосували самі проти себе.

У вівторок, 3 травня, Верховна Рада проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні. Примітним є той факт, що за цей документ голосували народні обранці, які ще донедавна входили у фракцію "ОПЗЖ".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у власному Telegram-каналі.

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На засіданні Ради законопроєкт 7172-1 про заборону діяльності проросійських партій ухвалили в цілому — його підтримали 330 народних депутатів.

З-поміж тих, хто голосував "ЗА" було 17 колишніх членів фракції "Опозиційна платформа — За життя". До слова, головою політради партії з однойменною назвою був Віктор Медведчук, якого СБУ затримала за втечу з-під домашнього арешту та підозру у державній зраді.

Железняк додав, що донедавна проросійські депутати цього разу не блокували законопроєкт та навіть не вносили поправки. Додається, що 12 обранців зараз входять у нову групу "Платформа за життя та мир", а 5 колишніх членів "ОПЗЖ" наразі позафракційні.

Голосування ВР за заборону проросійських партій в Україні

Нагадаємо, що 14 квітня робота парламентської фракції "Опозиційна платформа — за життя" у Верховній Раді України була призупинена. А сама партія "Опозиційна платформа" призупинила свою роботу ще наприкінці березня. Повідомлення про це розмістив Вадим Рабінович, який був співголовою партії.

Після цього частина депутатів у Верховній Раді створила нову депутатську групу, яка отримала назву "Платформа за життя та мир". У неї увійшли 23 колишні нардепи фракції ОПЗЖ.