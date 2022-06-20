Суд запретил одиозную пророссийскую партию

Имущество и средства политсилы передадут в собственность государства

Восьмой апелляционный административный суд города Львова принял решение о запрете пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". Это уже одиннадцатая партия, деятельность которой официально запрещена в стране.

Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе министерства юстиции Украины, подчеркнув, что абсолютно все исковые требования Минюста судом были удовлетворены в полном объеме.

Так, в рамках решения львовского административного суда все имущество, деньги и активы прокремлевской партии "ОПЗЖ" передаются в собственность государства. Кроме того, суд заблокировал деятельность всех региональных, городских, а также районных организаций этой партии.

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Также отмечается, что на данный момент, в рамках судебных решений, в Украине уже успели прекратить деятельность десяти партий и других политических сил, действия которых были направлены на подрыв суверенитета Украины, а именно:

"Опоблок";

"Социалисты";

"Наши";

"Держава";

"блок Владимира Сальдо";

партия Справедливости и развития;

"Социалистическая партия Украины";

"Левая оппозиция";

️ "Союз левых сил";

"Партия Шария";

"ОПЗЖ".

Следует добавить, что в "ОПЗЖ" уже успели отреагировать на решение суда о полном блокировании деятельности партии. В частности, в пресс-службе политсилы заявили, что за все время существования, партия ни разу не получала предупреждений от Минюста о нарушениях в ее деятельности, поэтому ее запрещают исключительно из-за действий отдельных членов.

"Мы всегда выступали за мир, за возвращение Крыма, дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе и его полную реинтеграцию. За единую, сильную и суверенную Украину. Партия осуждает российскую военную агрессию против Украины", — объяснили свою позицию в "ОПЗЖ".

Напомним, что ранее под судебные ограничения попала и известная партия "Оппозиционный блок", функционирование которой было полностью прекращено из-за ее пророссийской деятельности.

Также "Телеграф" сообщал, что депутатов "ОПЗЖ" Рада распустила еще в мае.