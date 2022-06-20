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Суд запретил одиозную пророссийскую партию

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Суд запретил деятельность "ОПЗЖ" в Украине Новость обновлена 20 июня 2022, 13:24
Суд запретил деятельность "ОПЗЖ" в Украине

Имущество и средства политсилы передадут в собственность государства

Восьмой апелляционный административный суд города Львова принял решение о запрете пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". Это уже одиннадцатая партия, деятельность которой официально запрещена в стране.

Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе министерства юстиции Украины, подчеркнув, что абсолютно все исковые требования Минюста судом были удовлетворены в полном объеме.

Так, в рамках решения львовского административного суда все имущество, деньги и активы прокремлевской партии "ОПЗЖ" передаются в собственность государства. Кроме того, суд заблокировал деятельность всех региональных, городских, а также районных организаций этой партии.

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Также отмечается, что на данный момент, в рамках судебных решений, в Украине уже успели прекратить деятельность десяти партий и других политических сил, действия которых были направлены на подрыв суверенитета Украины, а именно:

  • "Опоблок";
  • "Социалисты";
  • "Наши";
  • "Держава";
  • "блок Владимира Сальдо";
  • партия Справедливости и развития;
  • "Социалистическая партия Украины";
  • "Левая оппозиция";
  • ️ "Союз левых сил";
  • "Партия Шария";
  • "ОПЗЖ".

Следует добавить, что в "ОПЗЖ" уже успели отреагировать на решение суда о полном блокировании деятельности партии. В частности, в пресс-службе политсилы заявили, что за все время существования, партия ни разу не получала предупреждений от Минюста о нарушениях в ее деятельности, поэтому ее запрещают исключительно из-за действий отдельных членов.

"Мы всегда выступали за мир, за возвращение Крыма, дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе и его полную реинтеграцию. За единую, сильную и суверенную Украину. Партия осуждает российскую военную агрессию против Украины", — объяснили свою позицию в "ОПЗЖ".

Напомним, что ранее под судебные ограничения попала и известная партия "Оппозиционный блок", функционирование которой было полностью прекращено из-за ее пророссийской деятельности.

Также "Телеграф" сообщал, что депутатов "ОПЗЖ" Рада распустила еще в мае.

Теги:
#Суд #Политическая партия #Деятельность #ОПЗЖ