Суд запретил одиозную пророссийскую партию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 263
Имущество и средства политсилы передадут в собственность государства
Восьмой апелляционный административный суд города Львова принял решение о запрете пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". Это уже одиннадцатая партия, деятельность которой официально запрещена в стране.
Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе министерства юстиции Украины, подчеркнув, что абсолютно все исковые требования Минюста судом были удовлетворены в полном объеме.
Так, в рамках решения львовского административного суда все имущество, деньги и активы прокремлевской партии "ОПЗЖ" передаются в собственность государства. Кроме того, суд заблокировал деятельность всех региональных, городских, а также районных организаций этой партии.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Также отмечается, что на данный момент, в рамках судебных решений, в Украине уже успели прекратить деятельность десяти партий и других политических сил, действия которых были направлены на подрыв суверенитета Украины, а именно:
- "Опоблок";
- "Социалисты";
- "Наши";
- "Держава";
- "блок Владимира Сальдо";
- партия Справедливости и развития;
- "Социалистическая партия Украины";
- "Левая оппозиция";
- ️ "Союз левых сил";
- "Партия Шария";
- "ОПЗЖ".
Следует добавить, что в "ОПЗЖ" уже успели отреагировать на решение суда о полном блокировании деятельности партии. В частности, в пресс-службе политсилы заявили, что за все время существования, партия ни разу не получала предупреждений от Минюста о нарушениях в ее деятельности, поэтому ее запрещают исключительно из-за действий отдельных членов.
"Мы всегда выступали за мир, за возвращение Крыма, дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе и его полную реинтеграцию. За единую, сильную и суверенную Украину. Партия осуждает российскую военную агрессию против Украины", — объяснили свою позицию в "ОПЗЖ".
Напомним, что ранее под судебные ограничения попала и известная партия "Оппозиционный блок", функционирование которой было полностью прекращено из-за ее пророссийской деятельности.
Также "Телеграф" сообщал, что депутатов "ОПЗЖ" Рада распустила еще в мае.