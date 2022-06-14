Слідом за "ОПЗЖ": в Україні заборонили ще одну проросійську партію

Це вже четверта партія, яка офіційно заборонена в Україні через суд

У вівторок, 14 червня, українці втратили ще одну проросійську партію в нашій країні. Йдеться про політсилу "Наші", яку очолює колишній народний депутат Євген Мураєв, який втік на територію росії після початку повномасштабної війни.

Як передає пресслужба руху "Чесно", рішення про заборону "Наших" було ухвалено Львівським восьмим апеляційним судом. Представники партії мають можливість оскаржити цей документ через Верховний Суд України.

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Із початку червня це вже четверта партія, яка потрапила під офіційну заборону в Україні завдяки рішенню суду. У планах лише на 14 число розгляд обмеження функціонування ще чотирьох політичних сил в Україні. Окрім іншого, будуть розглядатися питання про партії, пов’язані з державними зрадниками Наталією Вітренко та Володимиром Сальдо.

Згідно з висновками суддів, все майно, яке належить партії "Наші", офіційно переходить у володіння держави.

Слід зазначити, що слухання щодо цієї конкретної політсили було закрите для преси. При цьому раніше на розгляд справи про партії "Справедливість та розвиток" та "Соціалісти" медійники змогли потрапити.

Втім, так відбувається вже не вперше. Спочатку під аналогічні судові обмеження потрапила і відома "Опозиційна платформа за життя". На це слухання журналістів також не допустили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, що за голови деяких "видних" колаборантів призначено неофіційну грошову винагороду.