"Перший пішов": в Україні суд заборонив одіозну партію

Майно партії передадуть на користь державі

У середу, 8 червня, в Україні офіційно заборонили функціонування проросійської політичної партії "Опозиційний блок". Відповідне рішення ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Як передає рух "Чесно", за рішенням суду все майно партії та її осередків буде передано державі.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram

Зазначається, що засідання суду у Львові тривало близько 1,5 години. У його ході до зали не допускали журналістів, хоча судовий процес мав бути відкритим.

З усім тим, судді ухвалили рішення частково задовольнити позов Мін'юсту і заборонити в Україні діяльність "Опозиційного блоку" та передати її майно державі. Що ще було у позові стане відомо після публікації повного тексту судового рішення.

Додамо, що рішення апеляційного суду може оскаржуватися у Верховному суді.

Читайте також: Категорія Україна Рада заборонила проросійські партії: став відомий кумедний момент Колишні депутати від "ОПЗЖ" фактично голосували самі проти себе.

Водночас народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря у власному Telegram-каналі підтвердила заборону діяльності одіозної партії.

"Перший пішов! Відповідно до закону про заборону проросійських політичних партій заборонено діяльність політичної партії "Опозиційний блок", — написала народна обраниця.

Рішення суду по забороні діяльності "Опозиційного блоку"

Нагадаємо, що рішення про заборону всіх проросійських партій в Україні було ухвалено на засіданні РНБО 20 березня. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон 14 травня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 квітня Верховній Раді припинили діяльність фракції "ОПЗЖ". А робота цієї партії повністю потрапила під обмеження через місяць після початку повномасштабної війни Росії з Україною — 26 березня. Крім "ОПЗЖ" під заборону в Україні потрапили ще десять проросійських партій. Вони мають бути ліквідовані у законному порядку.