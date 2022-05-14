В Україні заборонили проросійські партії: що це означає і хто потрапив під заборону

В Україні заборонили партії, що підтримують росію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських партій у нашій країні.

Про це повідомила нардеп "Слуги народу" та заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Ольга Совгиря у своєму телеграм-каналі.

"Президент України підписав закон про заборону проросійських політичних партій!", — написала вона і додала, що він набуде чинності наступного дня, після публікації.

Йдеться про документ №7172-1, який був зареєстрований у Верховній Раді ще 28 березня.

Законопроєкт був проголосований у парламенті 3 травня, його підтримали 330 нардепів. За нього голосували також і члени колишньої партії ОПЗЖ, які до цього не приховували проросійської позиції.

Варто зазначити, що 20 березня РНБО заборонила діяльність низки партій, до яких потрапили:

"Опозиційна платформа — за життя" (ОПЗЖ);

"Партія Шарія";

"НАШІ";

"Опозиційний блок";

"Ліва опозиція";

"Союз лівих сил";

"Держава";

"Прогресивна соціалістична партія України";

"Соціалістична партія України";

партія "Соціалісти";

"Блок Володимира Сальдо".

28 березня співголова ОПЗЖ Вадим Рабинович заявив, що партія призупинила діяльність. Проте вже 21 квітня понад два десятки парламентаріїв від цієї політсили заявили, що створюють нове депутатське об’єднання на чолі з Юрієм Бойком.

12 травня ОПЗЖ була остаточно розпущена.