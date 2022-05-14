В Украине запретили пророссийские партии: что это значит и кто попал под запрет

В Украине запретили поддерживающие россию партии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в нашей стране.

Об этом сообщила нардеп "Слуги народа" и заместительница главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря в своем телеграм-канале.

"Президент Украины подписал закон о запрете пророссийских политических партий!", — написала она и добавила, что он вступит в силу на следующий день, после публикации.

Речь идет о документе №7172-1, который был зарегистрирован в Верховной Раде еще 28 марта.

Законопроект был проголосован в парламенте 3 мая, его поддержали 330 нардепов. Примечательно, что за него голосовали также и члены бывшей партии ОПЗЖ, которые до этого не скрывали пророссийской позиции.

Стоит отметить, что 20 марта СНБО запретил деятельность ряда партий, в число которых попали:

"Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ);

"Партия Шария";

"НАШИ";

"Оппозиционный блок";

"Левая оппозиция";

"Союз левых сил";

"Держава";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Социалистическая партия Украины";

партия "Социалисты";

"Блок Владимира Сальдо".

28 марта сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что партия приостановила деятельность. Однако уже 21 апреля более двух десятков парламентариев от этой политсилы заявили, что создают новое депутатское объединение во главе с Юрием Бойко.

12 мая ОПЗЖ была окончательно распущена.