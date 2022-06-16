Суд в Україні заборонив ще одну скандальну партію

Майно політсили мають передати на користь держави

У четвер, 16 червня, в Україні офіційно заборонили діяльність "Партії Шарія". Відповідне рішення ухвалив Восьмий апеляційний суд Львова. Ця проросійська партія стала дев'ятою забороненою в судовому порядку політсилою.

Як передає рух "Чесно", майно партії за рішенням суду мають передати на користь держави.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Однак, представники партії можуть оскаржити рішення суду у Верховному Суді, а на цьому засіданні вони не з'явилися навіть по відеозв'язку.

Разом з "Партією Шарія" суд заборонив також партію "Ліва опозиція", що з’явилася у 2015 році після ліквідації КПУ ("Комуністична партія України"). А от розгляд заборони щодо діяльності партії "Опозиційна платформа — За життя", який теж відбувався сьогодні, був перенесений судом на 20 червня.

Варто зазначити, що це вже друга спроба заборонити в Україні діяльність проросійської "Партії Шарія" і вона, нарешті, стала результативною. Вперше Служба безпеки України вимагала заборонити цю політсилу в Окружному адміністративному суді міста Києва у 2021 році.

Читайте також: Категорія Політика Слідом за "ОПЗЖ": в Україні заборонили ще одну проросійську партію Це вже четверта партія, яка офіційно заборонена в Україні через суд

Нагадаємо, що першою забороненою у судовому порядку партією став "Опозиційний блок". Рішення щодо цього Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив 8 червня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що проросійський блогер та пропагандист Анатолій Шарій був затриманий в Іспанії 4 травня. До затримання Шарія "приклали руку" і Офіс генпрокурора, і СБУ, і багато інших представників внутрішніх органів України, адже його підозрюють у державній зраді. Однак, вже наступного дня, 5 травня, місцевий суд відпустив Шарія під підписку про невиїзд. Іспанські правоохоронці від України вимагають офіційного запиту щодо екстрадиції проросійського блогера.