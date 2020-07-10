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Партія Шарія програла суд і не отримає 3,2 мільйона

Партія Шарія програла суд і не отримає 3,2 мільйона
14:35 Сьогодні Телеграф chesno.org Фото: Twitter
Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову "Партії Шарія" до НАЗК щодо держфінансування.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО з посиланням на рішення суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог "Партії Шарія" до Національного агентства з питань запобігання корупції. Позов стосувався державного фінансування політсили", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ЧЕСНО, "Партія Шарія" вимагала в суді визнати протиправною бездіяльність НАЗК щодо нездійснення розподілу коштів державного фінансування статутної діяльності партій за 2019 рік на користь "Партії Шарія"; стягнути з держбюджету через НАЗК кошти державного фінансування статутної діяльності партій за 2019 рік на користь "Партії Шарія" в розмірі 3,2 мільйона гривень.

Як повідомлялося, раніше законодавство передбачало держфінансування партій, які на виборах набрали більш як 2% голосів. Партія проросійського блогера Анатолія Шарія на виборах до Ради у 2019 році набрала 2,23%.

Однак згодом Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою скасувати держфінансування партій, які не подолали на виборах 5-відсотковий бар'єр, і парламент підтримав цю ініціативу.

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Все по темі:

НАЗК, Партії Шарія.

Автор:

Телеграф
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