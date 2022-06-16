Суд в Украине запретил еще одну скандальную партию

Имущество политсилы должны передать в пользу государства

В четверг, 16 июня, в Украине официально запретили деятельность "Партии Шария". Соответствующее решение принял Восьмой апелляционный суд Львова. Эта пророссийская партия стала девятой запрещенной в судебном порядке политсилой.

Как передает движение "Честно", имущество партии по решению суда должно быть передано в пользу государства.

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Однако представители партии могут обжаловать решение суда в Верховном Суде, а на этом заседании они не появились даже по видеосвязи.

Вместе с "Партией Шария" суд запретил также партию "Левая оппозиция", появившуюся в 2015 году после ликвидации КПУ ("Коммунистическая партия Украины"). А вот рассмотрение запрета относительно деятельности партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которое тоже происходило сегодня, было перенесено судом на 20 июня.

Следует отметить, что это уже вторая попытка запретить в Украине деятельность пророссийской "Партии Шария" и, наконец, она стала результативной. Впервые Служба безопасности Украины потребовала запретить эту политсилу в Окружном административном суде города Киева в 2021 году.

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Напомним, что первой запрещенной в судебном порядке партией стал "Оппозиционный блок". Решение об этом Восьмой апелляционный административный суд принял 8 июня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пророссийский блогер и пропагандист Анатолий Шарий был задержан в Испании 4 мая. К задержанию Шария "приложили руку" и Офис генпрокурора, и СБУ, и многие другие представители внутренних органов Украины, ведь его подозревают в государственной измене. Однако уже на следующий день, 5 мая, местный суд отпустил Шария под подписку о невыезде. Испанские правоохранители от Украины требуют официального запроса об экстрадиции пророссийского блогера.