Укр

Шария в Испании отпустили: что известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Шария задержали в Испании 4 мая Новость обновлена 05 мая 2022, 16:44
Шария задержали в Испании 4 мая

От Украины требуют официального запроса по экстрадиции пророссийского блоггера

Пророссийского блогера и пропагандиста Анатолия Шария, которого 4 мая задержали в Испании, местный суд отпустил под подписку о невыезде.

Эту информацию изданию El País подтвердили в национальной судебной коллегии Испании.

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Известно, что Национальный суд Испании отпустил Анатолия Шария до того момента, пока не получит от Украины требования о его экстрадиции для проведения судебного разбирательства на украинской территории.

При этом суд запретил пророссийскому блогеру покидать Испанию, изъял его паспорт и заставил дважды в месяц появляться в ближайшем суде.

Отмечается, что ограничительные меры против Шария перестанут действовать через месяц, если Киев "официально не подаст запрос об экстрадиции". Прокуратура в свою очередь также требует его условного освобождения.

Напомним, что депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский убежден, что Анатолия Шария таки экстрадируют в Украину, однако этот вопрос может занять несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Шария подозревают сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 111 и ст. 161. Это означает, что ему может грозить обвинение в госизмене, а также нарушении равноправия граждан в зависимости от их расы, национальности, религии, инвалидности и т.д.

Также "Телеграф" рассказывал, какую бурную реакцию у украинцев вызвала новость о задержании одиозного Шария. Как это часто бывает – многие проиллюстрировали событие мемами и фотожабами. Не обошлось и без сравнений блогера с задержанным СБУ политиком-беглецом Виктором Медведчуком.

Теги:
#Испания #Арест #Подписка о невыезде #Анатолий Шарий
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