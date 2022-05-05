Шарія в Іспанії відпустили: що відомо

Від України вимагають офіційного запиту щодо екстрадиції проросійського блогера

Проросійського блогера та пропагандиста Анатолія Шарія, якого 4 травня затримали в Іспанії, місцевий суд відпустив під підписку про невиїзд.

Цю інформацію виданню El País підтвердили у національній судовій колегії Іспанії.

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Відомо, що Національний суд Іспанії звільнив Анатолія Шарія до того моменту, поки не отримає від України вимоги про його екстрадицію для проведення судового розгляду на українській території.

При цьому суд заборонив проросійському блогеру залишати Іспанію, вилучив його паспорт та змусив двічі на місяць з'являтися у найближчому до його будинку суді.

Зазначається, що обмежувальні заходи проти Шарія перестануть діяти через місяць, якщо офіційний Київ "офіційно не подасть запиту про екстрадицію". Прокуратура своєю чергою також вимагає його умовного звільнення.

Нагадаємо, що депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський переконаний, що Анатолія Шарія таки екстрадують в Україну, однак це питання може зайняти кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що Шарія підозрюють відразу за двома статтями Кримінального кодексу України — ст. 111 та ст. 161. Це означає, що йому може загрожувати звинувачення у держзраді, а також порушення рівноправності громадян залежно від їхньої раси, національності, релігії, інвалідності тощо.

Також "Телеграф" розповідав, яку бурхливу реакцію в українців викликала новина про затримання одіозного Шарія. Як це часто буває — багато хто проілюстрував подію мемами та фотожабами. Не обійшлося і без порівнянь блогера із затриманим СБУ політиком-втікачем Віктором Медведчуком.