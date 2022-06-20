У Міноборони назвали дату, коли окупанти хочуть отримати повний контроль над Луганщиною

Українці боронять землі Батьківщини, не даючи ворогу протиснутися вглиб країни

Окупаційна армія росії 26 червня планує виконати злочинний наказ кривавого диктатора путіна і повністю захопити Луганську область, де упродовж останніх днів вона отримала частковий успіх.

Про це у понеділок, 20 червня, під час щоденного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, відзначивши, що наразі найзапекліші бої з окупантами тривають в районі Сєвєродонецька. Саме завдяки відбиттю у українців цього напрямку, росіяни намагаються дійти до рубежів Луганської області приблизно до 26 червня.

"Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола. Вони намагаються прорвати оборону наших військ і намагаються взяти в оточення угрупування наших військ, яке здійснює оборону Лисичанська і Сєвєродонецька", — пояснила вона.

Також чиновниця додала, що Збройні сили воюють з ворогом практично за кожен метр української землі та роблять усе можливе, аби утримати наші території і не допустити оточення.

"Ми повинні також розуміти, що ворог має перевагу в озброєнні, тому ситуація надзвичайно складна", — підсумувала Маляр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 117 день війни в Україні, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай офіційно повідомив про те, що російському ворогу вдалося вибити українських захисників з селища Метьолкіне, що неподалік багатостраждального Сєвєродонецька, та повністю отримати контроль над населеним пунктом.