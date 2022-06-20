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У Міноборони назвали дату, коли окупанти хочуть отримати повний контроль над Луганщиною

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Ворог кинув усі сили, щоб захопити Луганщину Новина оновлена 20 червня 2022, 14:54
Ворог кинув усі сили, щоб захопити Луганщину

Українці боронять землі Батьківщини, не даючи ворогу протиснутися вглиб країни

Окупаційна армія росії 26 червня планує виконати злочинний наказ кривавого диктатора путіна і повністю захопити Луганську область, де упродовж останніх днів вона отримала частковий успіх.

Про це у понеділок, 20 червня, під час щоденного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, відзначивши, що наразі найзапекліші бої з окупантами тривають в районі Сєвєродонецька. Саме завдяки відбиттю у українців цього напрямку, росіяни намагаються дійти до рубежів Луганської області приблизно до 26 червня.

"Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола. Вони намагаються прорвати оборону наших військ і намагаються взяти в оточення угрупування наших військ, яке здійснює оборону Лисичанська і Сєвєродонецька", — пояснила вона.

Також чиновниця додала, що Збройні сили воюють з ворогом практично за кожен метр української землі та роблять усе можливе, аби утримати наші території і не допустити оточення.

"Ми повинні також розуміти, що ворог має перевагу в озброєнні, тому ситуація надзвичайно складна", — підсумувала Маляр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 117 день війни в Україні, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай офіційно повідомив про те, що російському ворогу вдалося вибити українських захисників з селища Метьолкіне, що неподалік багатостраждального Сєвєродонецька, та повністю отримати контроль над населеним пунктом.

Теги:
#Війна #Бої #Сєвєродонецьк #ЗСУ #Луганська область