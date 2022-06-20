У Сєвєродонецьку росіяни виселяють людей з будинків: розкрито причину

Бої у місті почалися близько місяця тому

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, понад третина міста контролюється українськими збройними силами. При цьому росіяни захопили основну частину житлової забудови. Під контролем ЗСУ в основному промзона, квартали біля неї та вздовж Сіверського Дінця.

Про це розповів мер Олександр Стрюк у ефірі національного телемарафону. Він також зазначив, що із захопленої території міста мешканців вивезли глибше на окуповані землі, а у житлових будинках обладнали вогневі позиції.

Чому росії не виграти війну проти України?

У місті постійно точаться вуличні бої, українські військові тримають оборону під вогнем не лише зі стрілецької зброї, а й з артилерії, мінометів, ударами з авіації. Позиції ворог облаштовує у житлових будинках — є факт того, що людей виселили із одного із кварталів для цього.

Губернатор Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що авіаударів було три – у районах Білої Гори, Мирної Долини та одного мосту на Лисичанськ. Постраждали селища Павлоград та Синецький, у Сєвєродонецьку під вогнем завод "Склопластик" (на карті відзначений червоним маячком) та полігон рятувальників.

Карта обстрілів Сєвєродонецька

Бої за місто продовжуються вже кілька тижнів

Сусідний Лисичанськ також постійно під обстрілом.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій росія стягує у бік Сєвєродонецька та Лисичанська додаткові сили.