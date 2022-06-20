У Сєвєродонецьку росіяни виселяють людей з будинків: розкрито причину
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Бої у місті почалися близько місяця тому
У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, понад третина міста контролюється українськими збройними силами. При цьому росіяни захопили основну частину житлової забудови. Під контролем ЗСУ в основному промзона, квартали біля неї та вздовж Сіверського Дінця.
Про це розповів мер Олександр Стрюк у ефірі національного телемарафону. Він також зазначив, що із захопленої території міста мешканців вивезли глибше на окуповані землі, а у житлових будинках обладнали вогневі позиції.
Чому росії не виграти війну проти України?
У місті постійно точаться вуличні бої, українські військові тримають оборону під вогнем не лише зі стрілецької зброї, а й з артилерії, мінометів, ударами з авіації. Позиції ворог облаштовує у житлових будинках — є факт того, що людей виселили із одного із кварталів для цього.
Губернатор Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що авіаударів було три – у районах Білої Гори, Мирної Долини та одного мосту на Лисичанськ. Постраждали селища Павлоград та Синецький, у Сєвєродонецьку під вогнем завод "Склопластик" (на карті відзначений червоним маячком) та полігон рятувальників.
Сусідний Лисичанськ також постійно під обстрілом.
Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій росія стягує у бік Сєвєродонецька та Лисичанська додаткові сили.