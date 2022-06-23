"Приговоренный" боевиками к смертной казни иностранный доброволец поговорил с семьей: передал грустные новости

Иностранный доброволец рассказал семье, что его собираются казнить

Боевики т.н. "днр" намерены привести в исполнение смертный приговор в отношении британского добровольца Эйдена Эслина, который попал в плен в апреле во время обороны Мариуполя.

Как сообщает The Telegraph, Эслин рассказал об этом членам своей семьи во время телефонного разговора. По словам бабушки 28-летнего добровольца Памеллы Холл, боевики сказали мужчине, что "его время уходит".

"Нет слов, просто нет слов, это должно быть худшим кошмаром для всех, когда члену вашей семьи угрожают таким образом", — сказала она.

Эслин рассказал членам семьи, что боевики говорили о том, что никто из представителей Великобритании не пытался связаться с ними или россией, чтобы обсудить судьбу пленного добровольца.

"Я должна верить тому, что сказал нам Эйден, что если "днр" не получит никакого ответа, они казнят его. Я надеюсь, что это неправда", — добавила Холл.

Как сообщалось ранее, 9 июня стало известно, что боевики ОРДО приговорили трех бойцов Иностранного легиона ВСУ к смертной казни. Кроме Эслина в плену также находится еще один британец Шон Пиннер и марроканец Брагим Саадун.

В США после этого выступили с заявлением, что тем самым оккупанты нарушают положения международного права о статусе пленных военнослужащих. В россии же заявили, что иностранцы не имеют статуса военнослужащего, а потому не могут считаться военнопленными.

Впрочем, позже оказалось, что Саадун получил украинское гражданство еще в 2020 году и даже служил в ВСУ. Что касается Эслина и Пиннера, то в Украину они переехали еще в 2018 году.