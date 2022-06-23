Великобританія запровадила нові санкції проти росії: що обмежують цього разу

Додаткові санкції проти росії забороняють експорт до країни-агресора банкнот фунтів чи євро, технологій та авіаційного палива

Велика Британія оголосила про впровадження нових санкцій проти російської федерації. В рамках санкційного пакета на території росії впроваджуються додаткові заходи щодо технологій та товарів нафтопереробки та інших ключових галузей, а також заборона на експорт та використання до рф фунтів стерлінгів та банкнот країн ЄС.

Як повідомили на сайті уряду Британії, відтепер країна-агресор не матиме змогу експортувати товари і технології, котрі використовуються для певних каральних заходів на території росії, в тому числі й зброї. Окрім того, заборонено експортування й тих товарів і технологій, котрі потрібні для виготовлення та використання хімічної та біологічної зброї. Також санкції торкнулися товарів та технологій на морі та додаткових нафтопереробних і важливих галузевих товарів та технологій.

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Відтак, російська федерація, яка вже 120 днів веде криваву війну проти України, не зможе більше експортувати авіаційне паливо та паливні добавки. Також їй заборонено привозити відповідну продукцію або використовувати її безпосередньо на території країни.

Відзначається також, що в рамки цього пункту включено й технічну допомогу, а також певні фінансові та брокерські послуги.

Нові санкції забороняють постачати до росії або використовувати в середині країни банкноти стерлінгів або валюту країн Європейського Союзу. Крім цього повністю обмежено надання таких купюр навіть громадянам, які пов'язані з рф. Зазначається, що це стосується не лише росії, а й деяких тимчасово окупованих нею українських територій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, крім підтримки України впровадженням санкцій проти агресора, Британія не припиняє відправляти Києву потужну військову допомогу. Зокрема, попри систематичні погрози російського лідера володимира путіна, Україні відправлять американські реактивні системи залпового вогню M270 великої дальності.