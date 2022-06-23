Україна набула статусу кандидата в ЄС: подробиці

Україна стала на крок ближче до членства в ЄС

Після того, як у четвер, 23 червня, вдень представники Європарламенту підтримали резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата на члени Європейського Союзу, це рішення ухвалили і на саміті Євросоюзу.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у своєму акаунті у Твіттері.

"Погоджено! Євросоюз щойно ухвалив рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Зеленського і Санду, а також народи України і Молдови. Наше майбутнє – разом!", — написав він.

Раніше про прийняття позитивного для України і Молдови рішення повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму акаунті у Твіттері.

"Нарешті зелене світло!!! Лідери ЄС щойно вирішили надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС", — написав він.

При цьому раніше Джозвяк повідомляв, що переговори лідерів ЄС щодо статусу кандидата для України були непростими через бажання деяких країн надати статус кандидата крім України та Молдови також Боснії та Герцеговині.

Як повідомлялося, 17 червня після тривалого обговорення європейські політики дійшли консенсусу щодо надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Єврокомісія тоді ж схвалила надання статусу членам ЄС для Молдови. При цьому Грузії було поки що відмовлено в подібних преференціях.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому, на думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, для України таке важливе кандидатство в Євросоюзі.