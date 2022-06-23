Украина получила статус кандидата в ЕС: подробности

Украина стала на шаг ближе к членству в ЕС

После того как в четверг, 23 июня, днем представители Европарламента поддержали резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата на члены Европейского Союза, это решение было принято и на саммите Евросоюза.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в своем аккаунте в Твиттере.

"Договорено! Евросоюз только что принял решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент! Сегодня – веховой шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Зеленского и Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее – вместе!", — написал он.

Ранее о принятии положительного для Украины и Молдовы решения сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем аккаунте в Твиттере.

"Наконец-то зеленый свет!!! Лидеры ЕС только решили предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС", — написал он.

При этом ранее Джозвяк сообщал, что переговоры лидеров ЕС по статусу кандидата для Украины были непростыми из-за желания некоторых стран предоставить статус кандидата, кроме Украины и Молдовы, также Боснии и Герцеговине.

Как сообщалось, 17 июня после длительного обсуждения европейские политики пришли к консенсусу относительно предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Еврокомиссия тогда же одобрила предоставление статуса членам ЕС для Молдовы. При этом Грузии было пока отказано в подобных преференциях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему, по мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, для Украины столь важно кандидатство в Евросоюзе.