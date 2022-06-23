Европарламент вынес решение по Украине и статусу кандидата в ЕС

Украинская связь с европейским обществом все прочнее и прочнее

Украина претендует на получение статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Резолюцию о предоставлении такого права в четверг, 23 июня, поддержали представители Европарламента. Ранее рекомендации о получении статуса кандидата Украиной было поддержано членами Еврокомиссии.

Новость об этом была озвучена руководительницей Европейского парламента Робертой Мецолой на личной странице в Twitter. Во время голосования более 90% его участников поддержало решение об открытии дверей в европейскую семью для украинского народа.

"Это демонстрирует лидерство, решимость и видение [Европейского совета — ред.] в контексте войни россии проти Украины", — отметила Мецола.

Твитт госпожи Мецолы

Стоит добавить, что политик в своей публикации также упомянула и Грузию. Однако формулировка насчет этой страны нечеткая и звучит как "схожий путь для Грузии".

Окончательное решение насчет статуса кандидата должно быть принято во время саммита стран Евросоюза. Его начало запланировано на 16:30 по Киеву.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что одна из главных поддерживающих россию стран ЕС решила не препятствовать развитию Украины, как части Европы.

Помимо этого мы писали, что за загвоздки с получение статуса кандидата имеет Грузия.