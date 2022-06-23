Європарламент виніс рішення щодо України та статусу кандидата в ЄС
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Український зв’язок з європейським суспільством все міцніший і міцніший
Україна претендує на набуття статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Резолюцію щодо надання такого права у четвер, 23 червня, підтримали представники Європарламенту. Раніше рекомендації про набуття статусу кандидата Україною було підтримано членами Єврокомісії.
Новина про це була озвучена керівницею Європейського парламенту Робертою Мецолою на особистій сторінці у Twitter. Під час голосування понад 90% його учасників підтримали рішення про відкриття дверей у європейську сім’ю для українського народу.
"Це демонструє лідерство, рішучість та бачення [Європейської ради — ред.] у контексті війни Росії проти України", — зазначила Мецола.
Варто додати, що політик у своїй публікації також згадала Грузію. Проте формулювання щодо цієї країни нечітке і звучить як "схожий шлях для Грузії".
Остаточне рішення щодо статусу кандидата має бути ухвалене під час саміту країн Євросоюзу. Його початок запланований на 16:30 за Києвом.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що одна з головних країн ЄС, що підтримують росію, вирішила не перешкоджати розвитку України, як частини Європи.
Крім цього ми писали, що за проблеми з набуттям статусу кандидата має Грузія.