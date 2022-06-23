Європарламент виніс рішення щодо України та статусу кандидата в ЄС

Український зв’язок з європейським суспільством все міцніший і міцніший

Україна претендує на набуття статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Резолюцію щодо надання такого права у четвер, 23 червня, підтримали представники Європарламенту. Раніше рекомендації про набуття статусу кандидата Україною було підтримано членами Єврокомісії.

Новина про це була озвучена керівницею Європейського парламенту Робертою Мецолою на особистій сторінці у Twitter. Під час голосування понад 90% його учасників підтримали рішення про відкриття дверей у європейську сім’ю для українського народу.

"Це демонструє лідерство, рішучість та бачення [Європейської ради — ред.] у контексті війни Росії проти України", — зазначила Мецола.

Твітт пані Мецоли

Варто додати, що політик у своїй публікації також згадала Грузію. Проте формулювання щодо цієї країни нечітке і звучить як "схожий шлях для Грузії".

Так виглядало голосування за надання статусу кандидата Україні

Остаточне рішення щодо статусу кандидата має бути ухвалене під час саміту країн Євросоюзу. Його початок запланований на 16:30 за Києвом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що одна з головних країн ЄС, що підтримують росію, вирішила не перешкоджати розвитку України, як частини Європи.

Крім цього ми писали, що за проблеми з набуттям статусу кандидата має Грузія.