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Європарламент виніс рішення щодо України та статусу кандидата в ЄС

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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До офіційного отримання статусу кандидата в члени ЄС залишилося зовсім небагато Новина оновлена 23 червня 2022, 13:27
До офіційного отримання статусу кандидата в члени ЄС залишилося зовсім небагато

Український зв’язок з європейським суспільством все міцніший і міцніший

Україна претендує на набуття статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Резолюцію щодо надання такого права у четвер, 23 червня, підтримали представники Європарламенту. Раніше рекомендації про набуття статусу кандидата Україною було підтримано членами Єврокомісії.

Новина про це була озвучена керівницею Європейського парламенту Робертою Мецолою на особистій сторінці у Twitter. Під час голосування понад 90% його учасників підтримали рішення про відкриття дверей у європейську сім’ю для українського народу.

"Це демонструє лідерство, рішучість та бачення [Європейської ради — ред.] у контексті війни Росії проти України", — зазначила Мецола.

Роберта Мецола о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС
Твітт пані Мецоли

Варто додати, що політик у своїй публікації також згадала Грузію. Проте формулювання щодо цієї країни нечітке і звучить як "схожий шлях для Грузії".

Статус кандидата у члени ЄС для України
Так виглядало голосування за надання статусу кандидата Україні

Остаточне рішення щодо статусу кандидата має бути ухвалене під час саміту країн Євросоюзу. Його початок запланований на 16:30 за Києвом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що одна з головних країн ЄС, що підтримують росію, вирішила не перешкоджати розвитку України, як частини Європи.

Крім цього ми писали, що за проблеми з набуттям статусу кандидата має Грузія.

Теги:
#Україна #Європарламент #Євросоюз #Кандидат #Членство