Росіяни хочуть взяти чотири міста: свіжа карта бойових дій в Україні

Окупантам вдається просуватися "повзком", стягуючи на Донбас всі можливі сили

У четвер, 23 червня, британська розвідка оновила дані стосовно ситуації на фронтах в Україні. За даними Міноборони Великої Британії, за останні три дні російським військам вдалося на 5 кілометрів просунутися у бік Лисичанська.

Оновлену мапу боїв опублікували у Twitter-акаунті британського оборонного відомства. Крім того, розвідники зробили окремий огляд по ситуації в Україні.

Зазначається, що російським силам вдалося просунутися на 5 кілометрів у напрямку Лисичанська завдяки тому, що на цей напрямок перекинули нові підрозділи ворожої армії та безліч вогневих засобів. Через це підрозділи Сил оборони України були змушені відступити, щоб уникнути оточення.

Попри те, що росіянам вдається "повзуче" просування, про глибоке оточення та захоплення Донеччини говорити надто рано, адже процес суттєво загальмувався.

Карта боїв в Україні 23 червня

Карта боїв в Україні 22 червня

Тим часом заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що найближчим часом ворожі війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім спробувати взяти Краматорськ і Слов'янськ. Саме такі дані про плани росіян отримала українська розвідка, а в Міноборони підкреслили, що українські військові готові до будь-якого розвитку подій.

Про плани росіян на захоплення Лисичанська й Сєвєродонецька говорять онлайн-карти бойових дій в Україні. Зокрема, російським військам вдалося захопили Лоскутівку та село Рай-Олександрівку на Сєвєродонецькому напрямку. А на Бахмутському напрямку ворожа армія штурмувала Золоте, Вовчоярівку, й поблизу Берестового намагалася захопити висоту для контролю траси Бахмут-Лисичанськ.

Ситуація на Донбасі станом на 23 червня

Не вщухають ворожі обстріли Запорізької області, де окупанти 23 червня кілька годин обстрілювати Оріхове. Крім того, на Дніпропетровщині росіяни вдарили по Апостоловому. А Миколаїв обстріляли 3 російськими крилатими ракетами, запущеними з Херсонської області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог вишукує слабкі місця в українській обороні на Слов'янському напрямку та намагається покращити тактичне становище. Наступати з Ізюма хоче у бік Барвінкового та Слов’янська.