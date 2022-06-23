Перелом у війні настав: Арестович назвав два напрямки, де виграє Україна

На думку радника голови Офісу президента, переломний момент настав на міжнародній арені

Сили оборони України досягли успіху на Херсонському напрямку, де стала помітна "смужка землі", а російська армія почала окопуватися й переходити в оборону. Це сталося завдяки контрнаступальним діям українських військових.

Про це у четвер, 23 червня, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у власному Telegram-каналі. Він назвав це своєрідною "Курською битвою", яку виграє Україна.

"Херсон видно у біноклі офіцерів ЗСУ. До перемоги ще багато крові доведеться пролити, але так само видно в бінокль. Наша "Курська битва" виграна. Перелом у війні настав", — повідомив Олексій Арестович.

Розповів радник Єрмака й про перемоги на міжнародній арені, які здобула Україна. Зокрема, що Захід врешті повністю перейшов на бік України й підтвердженням цьому стали заяви Макрона, Шольца та Драгі під час офіційного візиту у Київ цього місяця.

"Ми виграли свою геополітичну "Курську битву". Тут також стався перелом", — підкреслив Арестович.

"Захід гарантував нам підтримку до повної перемоги. А що вважатиме перемогою, визначатиме військово-політичне керівництво України", — підкреслив Арестович, зазначивши, що позиція України однозначна — повернення під контроль всіх визначених законодавчо територій та покарання винних у військових злочинах.

Він також додав, що російські аналітики провалилися, адже не врахували той факт, що український народ захищатиме свою землю героїчно і до кінця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що судячи з карти бойових дій в Україні, російські окупанти зосередилися на Донбасі й мають намір захопити чотири великі міста.