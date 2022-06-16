Шольц та Макрон показали свій страх, але "зради" не відбулось

До України нарешті завітали лідери одразу декількох дуже важливих для майбутнього нашої країни держав: президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс. Під час свого візиту всі очільники говорили з підкреслено проукраїнською риторикою та висловлювались не лише про надання Україні зброї та підтримку статусу кандидата до ЄС, а й багато говорили про майбутню відбудову української "незалежної та цілісної" держави. Коротко про особисті враження від візиту від журналіста "Телеграфа".

Перші витоки інформації про майбутній візит європейських лідерів відбувся ще за тиждень. Писав про це і "Телеграф". Але публічно, здебільшого через питання безпеки, сторони не коментували візит. Та вже після приїзду до сусідньої Румунії стало зрозуміло, що європейські політики не оминуть Україну. По-перше, цього візиту вже давно чекали в Україні як свідчення підтримки. По-друге, останнім часом звучали досить дивні заяви від Макрона, на кшталт "треба допомогти зберегти путіну обличчя", та багато критики на адресу Шольца щодо затримок постачання зброї до України та продовження веденння бізнесу з росією. До Італії також були питання, зокрема, щодо так званого "мирного плану", який передбачав нейтральний статус України. Хоча, як кажуть співрозмовники, це була виключно ініціатива Міністерства закордонних справ Італії. Прем'єр-міністр Маріо Драгі нібито не приймав в цьому участь.

Цей візит до України, врешті-решт, був важливий для всіх сторін — для європейських, аби публічно виправити попередньо окреслені помилки, для України — щоб отримати підтримку перед наданням статусу кандидата на вступ до Євросоюзу та заради подальших санкцій та постачання зброї.

І в цьому плані візит європейських лідерів викликає стриманий оптимізм.

"Наше об’єднання — це початок перемоги",- сказав на початку Володимир Зеленський. Дійсно, всі без виключення сторони підтримали надання Україні статусу кандидата до ЄС. При чому мова йде про негайне надання. Італійський прем’єр Маріо Драгі лише підкреслив, що це має відкрити шлях до реформ в Україні.

І це теж важливо, адже інші країни більше не зможуть ховатись "за спинами" Німеччини та Франції, які ще нещодавно мали деяку непевну публічну риторику щодо цього.

Дипломатичний фронт без відпочинку працює над тим, аби цей статус і врешті решт, вступ до ЄС відбувся. Адже Україна вже платить за нього кров’ю українських громадян.

Важливі послання пролунали й щодо надання Україні зброї.

Зокрема, Емманюель Макрон пообіцяв передати Україні шість самохідних артилерійських установок САУ Caesar. Рішення щодо цього, за його словами, буде прийняте в найближчі два тижні.

Шольц сказав, що Німеччина зламала державну традицію та почала поставляти Україні зброю та буде робити це стільки, скільки потрібно. Він зазначив, що у Німеччині зараз навчаються українські військові поводженню з новітньою зброєю. І що у майбутньому країна направить Україні ракетні системи залпового вогню та системи ППО IRIS для захисту українських міст. Проте, не зазначив, яку саме кількість.

Один з головних меседжів дня — те, що Франція, Німеччина та Італія не намагаються, принаймні публічно, просувати мир в обмін на території України. Саме про це було єдине питання від української преси, яке ми вирішили задати європейським лідерам.

"Ми не вимагаємо поступок від України. Саме Україні вирішувати, коли закінчувати війну та сідати за стіл перемовин",- зазначив Макрон.

За його словами, саме Україна встановлюватиме, які умови для миру їй потрібні, і ніхто не сяде за стіл перемовин за спиною нашої держави. Європейські лідери підкреслили, що Україна має бути суверенною та зберегти свою територіальну цілісність.

Аби підкреслити свою проукраїнськість, Макрон навіть трохи проспівав українською мовою перший рядок гімну України: Ще не вмерла України ні слава, ні воля. А Шольц наостанок, також українською, додав: "Слава Україні".

Можливо, до такої показово підтримуючої риторики лідерів спонукала поїздка до зруйнованого росією Ірпеня перед переговорами та пресконференцією. Або ж дві повітряні тривоги, одна з яких лунала прямо під час зустрічі Зеленського з політиками у Маріїнському палаці.

Під час своїх виступів інколи лідери Європи підіймали голови догори, ніби видивлялись у небі путінські ракети.

Макрон у Києві кидає похмурі погляди у небо

Шольц також час від часу дивиться на небо

Макрон все ж не утримався від того, що сказав, що врешті решт дискусія путіна та Зеленського має відбутись. І що "розмовляти з росією та росіянами таки доведеться". А також, намагався виправдатись за свої постійні контакти з президентом рф тим, що він на це ніби "отримує дозвіл" від президента України. І що треба зберігати канал комунікації з путіним хоча б для того, аби розмовляти про розблокування чорноморських портів для експорту українського зерна. От тільки президент України відповів, що не вірить, що хтось один може зупинити путіна.

Про розблокування українських портів дійсно говорилось. Макрон навіть публічно звернувся до путіна з цим проханням. Хоча виглядало це скоріш як спроба заграти зі своїм виборцем. Варто нагадати, що другий тур парламентських виборів у Франції пройде 19 червня, і блок Макрона поки не отримує переважну більшість. Тому, можна сказати, що президент Франції приїхав до України задля власної перемоги.

Як зазначали декілька співрозмовників нашого видання, на зустрічі європейських лідерів з українським президентом не обговорювалось жодних мирних планів та компромісів щодо територіальної цілісності України, а дійсно виключно, питання продовольчої кризи та статусу кандидата в члени ЄС для України.