"Будьте прокляті": кількість жертв ракетного удару під Дніпром збільшилася

Одного з постраждалих цивільних намагалися врятувати, але не змогли

Внаслідок ракетного удару, який увечері 18 червня росіяни завдали по нафтобазі на Дніпропетровщині, загинуло двоє людей — пожежник Ярослав Мірошник і цивільний.

Про це вранці 19 червня проінформував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зазначимо, що після ракетного удару постраждали 11 мирних жителів, один із яких був у тяжкому стані. Лікарі зробили все можливе, але наступного ранку він помер у лікарні.

Ще шість мирних жителів перебувають у стані середньої тяжкості.

Оперативно про війну читайте у нашому Телеграмі

Також вранці під час ліквідації пожежі стався новий вибух резервуару з паливом, через що на місці загинув один із рятувальників, а ще двоє госпіталізовані з опіками.

Як проінформували в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, пожежник, який загинув, — це молодший сержант служби цивільного захисту Ярослав Мірошник.

Чоловік із літа 2021 року працював водієм 31-ї пожежно-рятувальної частини.

Загиблий пожежник Ярослав Мірошник

"Будьте прокляті всі, хто посилає на нас ракети. Помстимось за кожного загиблого...", — прокоментував сумні новини Резніченко.

Нагадаємо, що ввечері 18 червня росіяни вдарили одразу трьома ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого почалася велика пожежа.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 19 червня окупанти також пустили ракету по Київській області.