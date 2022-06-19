Рус

"Будьте прокляті": кількість жертв ракетного удару під Дніпром збільшилася

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4451
Під час гасіння пожежі загинув рятувальник Новина оновлена 19 червня 2022, 11:44
Під час гасіння пожежі загинув рятувальник

Одного з постраждалих цивільних намагалися врятувати, але не змогли

Внаслідок ракетного удару, який увечері 18 червня росіяни завдали по нафтобазі на Дніпропетровщині, загинуло двоє людей — пожежник Ярослав Мірошник і цивільний.

Про це вранці 19 червня проінформував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зазначимо, що після ракетного удару постраждали 11 мирних жителів, один із яких був у тяжкому стані. Лікарі зробили все можливе, але наступного ранку він помер у лікарні.

Ще шість мирних жителів перебувають у стані середньої тяжкості.

Оперативно про війну читайте у нашому Телеграмі

Також вранці під час ліквідації пожежі стався новий вибух резервуару з паливом, через що на місці загинув один із рятувальників, а ще двоє госпіталізовані з опіками.

Як проінформували в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, пожежник, який загинув, — це молодший сержант служби цивільного захисту Ярослав Мірошник.

Чоловік із літа 2021 року працював водієм 31-ї пожежно-рятувальної частини.

Пожежний Ярослав Мірошник загинув на нафтобазі під Новомосковськом
Загиблий пожежник Ярослав Мірошник

"Будьте прокляті всі, хто посилає на нас ракети. Помстимось за кожного загиблого...", — прокоментував сумні новини Резніченко.

Нагадаємо, що ввечері 18 червня росіяни вдарили одразу трьома ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого почалася велика пожежа.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 19 червня окупанти також пустили ракету по Київській області.

Теги:
#Вибух #Дніпро #Рятувальники #Загиблі #Новомосковськ #Нафтобаза