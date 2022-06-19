Після ракетного удару під Дніпром пролунав новий вибух, загинув рятівник

Пожежники намагалися ліквідувати полум’я, один із них — ціною життя

Вранці в неділю, 19 червня, на нафтобазі під Дніпром, по якій напередодні було завдано ракетного удару, стався новий вибух, є жертва серед рятувальників.

З моменту удару бійці Держслужби України з надзвичайних ситуацій намагалися загасити пожежу, але вибухнув резервуар із паливом, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Близько 9-ї ранку рятувальники вже 14-у годину намагалися загасити пожежу на нафтобазі, коли стався новий вибух, — внаслідок цього один пожежник героїчно загинув на місці, ще двоє госпіталізовано з опіками.

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"Ця атака наробила багато біди — загалом постраждали 13 людей, у однієї людини забрала життя… Але як би вони по нам не стріляли — ми вистоїмо. Ми знищимо цю наволоч і відбудуємо все, чого вони посміли торкнутися", — пише Резніченко.

Нагадаємо, що ввечері 18 червня одразу три ракети вдарили по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області, — об’єкт був знищений і горів, для гасіння вогню задіяли десятки рятувальників та одиниць пожежної техніки.

Варто зауважити, що Новомосковський район знаходиться одразу на північний схід від Дніпра. Відстань від Новомосковська від Дніпра — лише кілька десятків кілометрів.

Новомосковський район на карті Дніпропетровської області

Як повідомляв "Телеграф", вранці 19 червня росіяни намагалися завдати ракетного удару по Київщині.